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Özacar Limak Uludağ Genel Müdürü Ali Erman’ı Zİyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar,Gelibolu Belediyesini ilgilendiren çalışmalarla ilgili Bursa’ya gitti. Limak Uludağ Elektrik Dağıtım Bursa Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdürü Ali Erman Aytac, UEDAŞ Bölge Müdürü Gökay Fatih Danacı ve İç Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taş ile ilçemizde yapılacak alt yapı çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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