“ESNAFIMIZIN, ÜRETİCİMİZİN VE İŞLETMELERİMİZİN YANINDAYIZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, devlet tarafından verilen destekler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tüm dünyada hayatın dinamiklerini değiştiren pandeminin olumsuz etkilerini minimize etmek için devletin milletin ve esnafın yanında olduğunun altını çizen Turan: “Devletimiz insanı önceleyen bir anlayışla hareket ediyor. Salgından dolayı toplumun tüm kesiminin mağduriyet yaşamaması için adımlar atıyor. Genel Sağlık Sigortası veya Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden bir yıl daha 31 Aralık 2021’e kadar faydalanmaya devam edecek. Bunun yanı sıra pandemi döneminde faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerin cirosu 3 milyon liranın altında olan esnaflarımıza destek ödemesi yapılacak. Bu kapsamda 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020’de önceki yıla göre cirosu 50 ve üzeri azalan işletmelere destek ödemesi yapılacak. Ciro kaybının yüzde 3’ünü devlet karşılamış olacak. Ciro kaybı destek ödemesi 2 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği ise 2021 yılında da devam edecek. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında tüm illerimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilecekler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.Haber Merkezi