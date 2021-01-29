Gelecek Partisi İlçe Başkanı Tarıman’ın Ankara’daki Ziyaretleri

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman Ankara ‘da Genel Merkezde Genel Başkanı Prof. Dr Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan yardımcıları Selim Temurcu, Ayhan Sefer Üstün, Doğan Demir, Feramuz Üstün ,Mustafa Nedim Yamalı ve Selçuk Özdağ ‘a ziyarette bulundu. Aynı zamanda Tarıman, geçtiğimiz gün hayince bir saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ ‘ya da geçmiş olsun dileklerini sundu.

Haber: Caner AKŞİT