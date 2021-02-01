ÇANAKKALE’YE TÜM BİRİMLERİN BİR ARADA OLACAĞI YENİ VALİLİK BİNASI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile bir araya geldi. Çanakkale’ye yapılacak dev valilik binası hazırlıkları ve Jeotermal Enerjiyle Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB başta olmak üzere şehrin gündeminin değerlendirildiği görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Turan; “Çanakkale’miz tüm yönüyle özel bir şehir. Çanakkale Valiliğimizin birimleri dağınık bir şekilde konumlanmış. Valiliğe bağlı tüm birimlerin bir arada olacağı, hemşehrilerimize daha hızlı hizmetin verilebileceği dev bir kamu kampüsünü şehrimize kazandıracağız. Yeni yapılacak Valilik binamız tüm Türkiye’ye adeta örnek bir proje olacak. Yine önemli vizyon projelerimizden Ayvacık’ta Jeotermal Enerji İle Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB, şehrimizin tarım potansiyelini artıracak.” şeklinde konuştu.