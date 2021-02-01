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Kaymakam Kılınçkaya Öz Ailesi’ni Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya yaşlı ziyaretleri kapsamında ilçemizde ikamet eden Halime Öz(88), oğulları Şaban ve Mustafa Öz’ü ziyaret etti.
Halime Öz ve oğulları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, Halime teyzemizin istek ve taleplerini dinledi.
Halime Öz ve oğulları Kaymakam Hakan Kılınçkaya’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Kaymakama Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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