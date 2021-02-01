SALGIN SONRASI TURİZMİN İVMESİ YENİDEN YÜKSELEREK EKONOMİYE CAN VERMEYE DEVAM EDECEK

Çanakkale’deki programlarımız kapsamında, Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu ve TUREB Yönetim Kurulu Üyesi Adem Biçer ile bir araya geldik.

Çanakkale’miz tüm dünyaya hitap eden büyük bir turizm potansiyeline sahip. Şehrimiz tarihi, müzeleri, dalış turizmi ve eşsiz doğal güzellikleri ile turizmin adeta çekim merkezi. Turizmin ekonomiye etkilerini düşünürsek; turizm bir şehir için adeta bacasız sanayi gibidir.

Türkiye’de rehber odalarına göre 12 bin civarında turist rehberimiz var. Toplantıda rehberlerle ilgili talepleri ve sorunları değerlendirdik. Yaklaşık 300 kişiyi ilgilendiren alan kılavuzlarıyla ilgili de bir süreç var. Bu konuyu yakından takip ediyoruz.Haber Merkezi