CHP İl Genel Meclis Üyelerinden Basın Açıklaması

Gelibolu’ya ayrılan 1 milyon 200 bin liralık yardımları engelleyenlere seslenerek “Gelibolu’ya bu eziyetiniz daha ne kadar sürecektir.”dediler.

Dün basın açıklaması yapan İl Genel Meclis Üyeleri 2021 bütçesinde Gelibolu’ya CHP’ li meclisin koyduğu 1 milyon 200 bin lirayı çok bulunca AKP’nin valiye bütçeyi reddettiklerini iddia edecek Gelibolu’yu 18 yıldır ötelemekten bıkmadınızmı dediler.Açıklamalarında; “Milletimizin takdir ve değerlendirmeleri sonucu 22 ay önce göreve getirdiği bizler, geçmişte olduğu gibi devamlı olarak kayırmacı bir şekilde, ilçemiz Gelibolu’ya gelmesi gereken hizmetleri minimum asgariye düşüren; zaman zaman da yok sayan bir zihniyetle mücadele ederek Gelibolu’ya verilmesi gereken değeri verebilmek için uğraşıyoruz.

Geçtiğimiz 22 ay önce, yapılan yerel seçimlerde halkımızın taktirleriyle il genel meclisinde eskeriyeti alan CHP’nin geçtiğimiz yıl yaptığı güzel hizmetleri, adilhane dağıtımı, paylaşımı hazmedemeyen iktidar; bu yıl da yeni yapılan bütçeyi her ne hikmetse benimseyememiş ve milletin oyu ile gelen meclis üyelerinin adil ve paylaşımlı bütçesini vali vasıtasıyla engelleyerek onaylatmamıştır.

Meclise geri gelen bütçe, ikinci kez yine mecliste kabul edilmesine rağmen bir kez daha vali tarafından onaylanmayarak İçişleri Bakanlığı’na gönderilerek bütçe bakanlıkça onaylanarak milletin iradesi, halkın oyları dikkate alınmayarak adeta kayyum atar gibi; il genel meclisi hizmet programı dikkate alınmayarak tüm hizmetler valiliğin emrine tahsis edilerek milletin seçtiklerince değil, atadıkları müdürlüklere iktidarın talimatlarıyla yapmalarına, yaptırılmasına karar alınmıştır.

Değerli Basın Mensupları

İlçemizde köylerimize yapılan hizmetler bu iktidarın 17 yıllık zaman diliminde, diğer ilçelere baktığımızda; ilçemizin tarihine, ekonomisine, dünyadaki tanınan adına tamamen aykırı biçimde, nüfus yoğunluğu ile turizme katkıları da göz ardı edilerek yıllarca ilçemize minimum düzeyde hizmet getirilmiştir.

Bizler, bu yıl CHP’li ekseriyetimizin her zaman prensip olarak dikkate aldığı gibi, geçen yıl da olduğu şekilde ilçelerimizin yol, su, cami, köy konağı, sulama sağlık ocağı, imam evi, sosyal tesisler başta olmak üzere adil ve eşit paylaşımcı bir bütçe yaptık.

Üstelik, geçmişte 15 yıldır yapıldığı gibi AKP’ye oy veren ilçelere yapılan yığın yardımlar gibi değil, ilçelerin yapısal, sosyal, nüfus, ekonomik ve 15 yıldır getirilmeyen hizmet eksikliklerini tamamlamak amaçlı adil bir dağıtım planladık.

Fakat muhalefetin her yaptığını halktan gizlemeyi prensip edinmiş AKP iktidarı; milletin seçtiği insanları yok sayarak milletin temiz oylarıyla seçilmişliğine aldırış etmeyerek atadığı valilerini milletin oylarıyla seçilmişlerin üzerinde görerek, adeta alışkanlık getirdiği kayyum zihniyetiyle yönetmeyi istemiştir.

Bu arada Gelibolu için birlikte hizmet yapacağımıza inandığımız ve hazırlanan bütçe aşamasında kendisini iki kez arayarak Gelibolu köylerine getirmek istediğimiz planlamalarımızı paylaştığımız hemşehrimiz, arkadaşımız sayın Serhat Sürücü’ye aynen şunları söyledik.

Sayın Sürücü’ye; “Bu bütçede bizler köylerimiz için aşağıda sunacağımız listeyi göstererek, sizin bunlara ilave olarak düşündüğünüz herhangi ne varsa söyleyin koyalım. Çıkmasını istediğiniz ya da sizin köylü yurttaşlarımıza söz verdiğiniz bir şeyler varsa onları da alalım” diyerek iki kez görüştüğümüzde arkadaşımız Sayın Sürücü;

“Çok teşekkür ederim, çok güzel Gelibolu’nun haklarını korumuşsunuz. Benim herhangi bir diyeceğim kalmamış. Çok güzel olmuş” demesine rağmen, maalesef bu bütçenin oylanmasında bu bütçeye iki kez RED oyunu vererek, Gelibolu’ya ayrılan bir milyon 1.200 bin TL’lik payın ilçemiz için kullanılmasına “Grup kararımız var (!)” diyerek oy vermemesi de bizi derinden üzmüştür.

Değerli Basın Mensupları

İl Genel Meclisi’ndeki bütçe, tamamen ekseriyeti olmayan Ak Parti’ye ve onun organlarına dağıtılmak üzere milletin görev verdiklerinin elinden zorla alınmıştır.

Gelibolu köyleri bakın neler kaybetmişlerdir! İlçemiz köylerine bu yıl için yaptığımız planmayı sizlere sunuyoruz:

1-Adilhan-Demirtepe-Süleymaniye-Yeniköy köylerine kantar yapımı için 380 bin TL,

2-Bayramiç Köyü eski sağlık ocağının üst katı imam evi alt katı iğne odası ve muayene odası düzenlenmesi için 100 bin TL,

3-Güneyli ve Bayırköy köylerimize Spor Loto tarafından yapılan halı saha tesislerinin soyunma odaları yapım işi için 80 bin TL,

4-Kocacçeşme Köyü sundurma yapım işi için 50 bin TL,

5-Pazarlı, Cevizli ve Cumalı Köyleri köy konakları bakım ve onarımı için 75 bin TL,

6-26 köyümüzün çöp toplama ihale bedeli olan 318 bin TL,

7-Yine 26 köyümüzün çöp konteyner ihtiyacını karşılamak üzere 100 bin TL,

8-İlçe Tarım Müdürlüğü’müze erken uyarı sistemi kurulumu, 26 köyümüze zirai atık konteyneri alımı ve yem bitkisi tohumu dağıtımı için toplam 97 bin TL,

Bu yatırımlar için Gelibolu’ya öngördüğümüz ve kabul edilmeyen bütçe tutarı toplamda 1 milyon 200 bin TL’dir.

Halkımıza bizlerin hizmetleri sunmamızdan korktukları için, kendilerine oy vermeyen ilçelere ve bilhassa bizim ilçemize her zaman yaptıkları gibi bir kez daha hizmet vermeyerek köylü halkımızdan da intikam almayı planlıyorlar.

Onların kapılarına gidip muhtarlarımızın, halkımızın diz çökmesini yalvarmasını isteyerek;

“Bakın biz yaptık” demekten haz alarak, halkı bir kez daha kandırır mıyız acaba? diyorlar.

Halk artık kararını vermiştir. Kentte de köyde de Ak Parti’nin ne tehditleri, ne partileri bölme çabaları, ne de göz boyamaları asla karşılık bulmayacaktır.

Milletle ittifak yapan CHP büyük bir ulu çınardır. Onun birkaç yaprağının kopmasıyla da bu tür baskılarla da Erdoğan iktidarı sürmeyecektir. Bu konuda az önce ifade ettiğimiz gibi Gelibolu köyleri neler kaybetmiştir. Biz bu hizmetlerin engellenmesi ile susmayacağız, inadına daha da kararlı biçimde bu işlerin takipçisi olacağız.

Yenice’yi Gelibolu’dan daha çok sevenler, Yenice’ye Gelibolu’dan daha çok yıllardır hizmetler götürenler, planlayanlar; Gelibolu sizin 2019 yerel seçimlerinde oyun yarısını bile ilk yapılacak seçimde vermeyecektir. Bunu ilk yapılacak seçimlerde acıyla izleyeceksiniz.

Burası Gelibolu’dur. Sayın Ak Parti büyükleri, bu yarımadanın altı yatırla doludur. Gelibolu’ya ve köylerine hizmeti kıskananları Allah da, kul da affetmez!

Beş yıldır iskeleyi oyalayanlar, doğal gazın Lapseki’ye yapılan şartlarla yapılmasını engelleyenler Gelibolu’yu kışın ortasında çamur deryasına gömerek rezil etmek isteyenler, belediye seçimlerini kaybedince adeta öfkeleriyle Gelibolu’yu yakmaya çalışanlar, Gelibolu’ya en az masrafla bu denizci kentine bir yat limanı yapılacakken Piri Reis’in memleketini, Fatih’in İstanbul’un almasını sağlayan gemilerin yapıldığı tersane şehrini yok sayarak Lapseki’ye devasa yat limanı yaparak oy vermeyenlerden intikam alanlar hiç kuşkunuz olmasın esnafta, çiftçi de, işçi de, memur da, polis de, hemşire de, işsiz üniversiteli de size oy vermeyecektir.

Bu millet yapılacak ilk seçimde sizi 2023 hayallerinizle uğurlayacaktır.

Sayın Basın Mensupları

Birde çok önemli bir konu daha var. Tarımda destekler hükümet tarafından adeta gasp edilmektedir. Çanakkale’de Ziraat Mühendisleri Odası’nın hazırlamış olduğu kitaba baktığımızda esnafın, memurun, işçinin aldatıldığı gibi çiftçinin de açık açık aldatıldığını görüyoruz. Bugün 10 dönüm tarla işleyen bir çiftçi vatandaşımızın mazot ve gübre desteği olarak eline 260 TL geçiyor. Oysa tarım yasasının 21’inci maddesine göre 662 TL gerekiyor. Peki 402 lirası ne oluyor? O da hükümet tarafından gasp ediliyor. İşte onun için bu çiftçilerde Ak Parti’ye oy vermeyecekler, emeklilikte yaşa takılan EYT’liler de oy vermeyecekler, asgari ücreti 3 bin TL’nin altında olanlar da oy vermeyecekler, atanamayan öğretmenler de, atanamayan sağlık personeli de, çiftçi desteği gasp edilen köylümüz de oy vermeyecektir.

İktidar freni patlamış yüklü kamyonun bayır aşağı gidişi gibi gidiyor!”ifadelerine yer verdiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN