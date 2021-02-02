Covid- 19’da Başarılı Sonuç

ilçemizde geçtiğimiz aylarda 300’e çıkan vaka sayısı ve 20’yi bulan ağır hasta sayısı bu hafta itibariyle büyük bir başarı gösterilerek 9’a düştü.

İlçemizde alınan tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere gösterdikleri uyum nihayet Gelibolu ve köyler toplamında şuanda 9 kişi olarak açıklandı.Özellikle köylerde kaymakamlığın ve jandarmanın sıkı kontrolleri ile ilçe merkezinde polisin sıkı denetimi bu başarıyı getirdi.

Kaymakam Kılınçkaya bu sayının bu derece inmesi vatandaşların gösterdikleri kurallara uyum sayesinde oldu.Tüm vatandaşlarımızdan tekrar rica ediyorum.Bu sayının artmaması için mesafe maske hijyen başta olmak üzere açıklanan yasaklara riayet etmeleri bizim acılarla karşılaşmamıza neden olacağından bu işi el birliği ile bu hastalığı yok edeceğimize inanıyorum.Vatandaşlarımızdan da aynı titizlikle devam edeceğimize inanıyoruz.”dedi.

Haber: Recep YÜZÜAK