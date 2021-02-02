Özacar’dan Geçmiş Olsun Mesajı

Özacar dün Ege Denizinde meydana gelen deprem nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.Özacar; “Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem bölgemizde de hissedildi.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”dedi.

Deprem ilçemizde de az da olsa hissedildi.Haber: Ali GEZER