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Özacar’dan Geçmiş Olsun Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar dün Ege Denizinde meydana gelen deprem nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.Özacar; “Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem bölgemizde de hissedildi.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”dedi.
Deprem ilçemizde de az da olsa hissedildi.Haber: Ali GEZER

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