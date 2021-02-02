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Lodos Hava Halk Pazarını da Etkiledi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde dün lodosun etkili olduğu Halk Pazarı da bomboş kaldı. Vatandaşın gelmemesi üzerine pazarcılar tezgahlarını erkenden toplamak zorunda kaldı.
İlçemizde dün lodosun etkili olduğu havada halk pazarı bomboş kaldı. Vatandaşın gelmemesi üzerine pazarcılar tezgahlarını erkenden toplamak zorunda kaldı.Öte yandan ilçemizi etkisi altına alan lodosun soba zehirlenmelerine neden olacağını belirten yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber: Hilal GEZER

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