TARIM KREDİDE ISLAK İMZALI SENET DEVRİ KAPANIYOR

Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi kredili alışveriş yapan ortaklarına “Tarım Kredi Ortak Kart” bastırıp gönderecek.

Tarım Kredi Ortak Kartın ayrıntıları şöyle;

– Kooperatifte tıpkı marketten alışveriş yapar gibi şifre girerek senet yapılacak.

-Bu kartla beraber; kart olmadan /şifre girmeden borçlandırma işlemi yapılamayacak.

-Evrak- kağıt işi azalacak,israfın önüne geçilecek.

ORTAKLARIN DİKKAT ETMESİ / BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

-Ortak kart; bir kredi kartı değildir.

-Yıllık ücreti, aidatı, kesintisi yoktur.

-Sadece Tarım Kredi Kooperatifinde geçer.

-Karınız PTT tarafından gönderilmekte olup; teslim almanız gerekmektedir.

-Kartını almayıp kuryeye /PTT çalışanına iade eden ortak; vadeli alışveriş yapamayacaktır.

-Kartınızda hem Tarım Kredi logosu, hem de PTT logosu olacaktır.(Fotoğraftaki gibi)

-Kartınızı teslim aldıktan sonra PTT’ye gidip şifre almanız gerekmektedir.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN