Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi kredili alışveriş yapan ortaklarına “Tarım Kredi Ortak Kart” bastırıp gönderecek.
Tarım Kredi Ortak Kartın ayrıntıları şöyle;
– Kooperatifte tıpkı marketten alışveriş yapar gibi şifre girerek senet yapılacak.
-Bu kartla beraber; kart olmadan /şifre girmeden borçlandırma işlemi yapılamayacak.
-Evrak- kağıt işi azalacak,israfın önüne geçilecek.
ORTAKLARIN DİKKAT ETMESİ / BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
-Ortak kart; bir kredi kartı değildir.
-Yıllık ücreti, aidatı, kesintisi yoktur.
-Sadece Tarım Kredi Kooperatifinde geçer.
-Karınız PTT tarafından gönderilmekte olup; teslim almanız gerekmektedir.
-Kartını almayıp kuryeye /PTT çalışanına iade eden ortak; vadeli alışveriş yapamayacaktır.
-Kartınızda hem Tarım Kredi logosu, hem de PTT logosu olacaktır.(Fotoğraftaki gibi)
-Kartınızı teslim aldıktan sonra PTT’ye gidip şifre almanız gerekmektedir.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
TARIM KREDİDE ISLAK İMZALI SENET DEVRİ KAPANIYOR
Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi kredili alışveriş yapan ortaklarına “Tarım Kredi Ortak Kart” bastırıp gönderecek.