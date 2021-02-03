“Özacar Milletvekilliğine Aday Olacak…!(2)

Sn.Özacar’ın ilk yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olacağını yazdığım yazının ardından başlayıp süren soruların ardı arkası kesilmedi.

Bunun doğru olduğuna inanmak isteyenlere bakınca bende şaşırıyorum.Ne kadar çok CHP’li , AK Partili varmış bu konuda meraklı…!

Birçok okuyucumda, bu kanaatime inanmayarak, bunu Özacar’ın ağzından duyduğunu iddia etmelerine varan sorgulamalar yapıyorlar.

Ben o yazımda şöyle bir cümle kullanmıştım. “Özacar’ın 2020 yarı yılından başlayarak artan biçimde süren programlarına baktığımızda” diyerek bunu göremeyenlerin “siyaset okuluna birinci sınıftan başlamaları gerekir…” demiştim.

Özacar’ın milletvekilliliğine aday olması neden bu kadar çok sorgulanıyor dersiniz..?

Birincisi, kendi partisinde sıra bekleyenlerinin çok oluşu.İkincisi Ak Parti’nin çıkacağı adayın çevresindekilerin merakları…!

Özacar’ın, gazetelerdeki haberlerinin hemen hergün bir CHP’li belde yada ilçe belediyesini ziyaretleri ile ulusal olaylara duyarlı demeçlerindeki farklılıkları..

Özacar’ın milletvekili adayı olmasını, ayrıca değerlendirilen kendi partilililerinde onunla ilgili yorumları var.

Özacar’ın medeni cesaretli oluşundan, Gelibolu’da hizmet yaptığı 12 yıl içinde engellenmesinin ve aşırı sıkıntılı bir belediyedeki birikmiş streslerinin ona verdiği öfkeden kaynaklı olduğu yorumları ile bazı CHP’li üst düzey kişilerden aldığı cesaretlerden geldiği yorumları…

Özacar, milletvekilliğinde iyibir sıra alabilirmi ,CHP Çanakkale’de kaç milletvekili çıkar gibi yapılan yorumlara gelince Özacar’ın CHP’de sıralamada çok iyi bir yer bulacağına ben inanıyorum.

İlk yapılacak seçimde CHP’de ön seçim yapılırsa , yıllardır hakimiyet sürdüren Biga’ya karşı,Ayvacık, Bayramiç, Lapseki, Adalar,örgütleriyle Eceabat- Gelibolu’nun bir ittifak yapması söz konusu olabilir.

Yenice- Çan, Biga ve Merkez ittifakları olmayacağından Merkez ve Biga’nın adayları olan Erkek ile Ceylan’a oynamaları ,Çan- Yenice başta merkezide bu kez Ali Sarıbaş’ın gelmesiyle Özacar niye ikinci sıraya gelmesin..

Tabii bu işler cebir işidir.Denklemi kurmak ve çözmek yetmeyebilir.Başka şeyleri de hesaplamak ve bu hesabın içinden çıkmak içinde keseye bakmak lazım.

Bana bunu sormayın.Sıkıldım artık.Sayın Özacar’a sorun.O cevaplasınki sizlerde merakınızı giderin.

Haa!Yine söylüyorum.Bu işte Özacar var mı?

Varrr!

Olur mu?

Neden olmasın…! Demeden olup olmayacağını söylemek belki şimdilik biraz erken …

Bakacağız ve hep birlikte göreceğiz.