100 Bin Tabletten Gelibolu’ya Gelenler Dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Bedava Tablet” dağıtımı haberi üzerine ilçemizede Ankara’dan isme 93 tablet gönderilerek dağıtımları yapıldığı görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı bu tabletleri SGK’sı bulunmayan, fakirlik maaşı olan, evde çok çocuğu bulunanlara göre dağıttı.

İlçemizde de çok çocuklu, SGK kaydı olmdan çalışan özellikle inşaat sektöründeki vatandaşların bu tabletlerden yararlandığı saptandı.

Dağıtılan tabletlerin SGK kaydı olmadan çok sayıda çocuğu olan ve doğudan gelen çoğuda iyi parayla çalışmalarına rağmen bu kayıtları olmayanların çocuklarına verildiği görüldü.

Bakanlığın şubat ayında da 100 bin tablet dağıtılacağı öğrenilince gerçekten işsiz olan, aylardır yardımlarla yaşayan insanlara verilmesi için bu dağıtımı Ankara’dan SGK ve nüfus kayıt sistemine göre değil, yerel yöneticilerin gerçek tespitlerine göre yapılması için, Kaymakamlıklarda okul yönetimlerinin ortak tespitlerine göre yapmaları istendi.

İddiaya göre günde 200 TL- 300 TL arasında sigortasız çalışan birçok inşaat ustası , demircisi, kalıpçısının SGKları yok.Bu yüzden de çok çocukları olduğundan fakir sayılıyorlar.

Haber: Caner AKŞİT