BAŞKAN TURAN AK PARTİ VE MHP GÖKÇEADA TEŞKİLATLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan, MHP Gökçeada İlçe Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile gençlik kolları teşkilatlarıyla bir araya geldi. Ziyarete AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da katıldı.Gökçeada’nın Çanakkale’nin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Turan; “Gökçeada teşkilatlarımızla, Cumhur İttifakı’mızla bu kadim memlekete hizmet etmek en büyük mutluluğumuz. Cumhur İttifakı, millet ve ülke için bir araya gelmiş bir yol arkadaşlığıdır.” dedi.

Gökçeada’nın sorunlarının da değerlendirildiği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Gökçeada’mıza atanan yeni İlçe Başkanımız ve teşkilatımızdan beklentimiz büyük. Kısa zamanda uyumlu ve güçlü bir teşkilat oldular. Gökçeada’mızda çalışmaları devam eden hastane ve yol başta olmak üzere ilçemizin tüm sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdik. 45 km’lik yol çalışmasının 33 km’si tamamlandı. 12 km’lik kısmının çalışmaları devam ediyor. Gökçeada Devlet Hastanesi’nin lojmanlarının %90’ı bitme aşamasında, hastane binasının ise yüzde 70 aşaması bitti. 6 ila 10 ay arasında tamamlanması planlanıyor. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte takip ediyoruz. En kısa zamanda bu yatırımları tamamlayarak kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi