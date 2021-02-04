Havalar Isınınca maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu

Havaların güzel gitmesinin de etkisiyle birçok işletmenin kapalı olmasına rağmen Gelibolu’dan ve köylerden gelenler ve okullarında tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar kendini dışarıya attı .

Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ilçemizde vaka sayılarının yeniden artacağından endişe ediliyor.

İlçemize köylerden gelen vatandaşlar da maske mesafe kurallarına uymadı. İlçemizin koronavirüs haritasının tam da mavi ye dönüşüp, vaka sayılarının azalmasıyla bu tabloya sevinirken, tekrar tablodaki kırmızı bölge sayısını artırıp Gelibolu’yu riske atmayalım.

Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz maske ,mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.Sağlığımızı ve sevdiklerimizi riske atmayalım.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN