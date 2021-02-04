Bayırköyspor’un Yönetimi Değişti

A Süper Amatör Ligte mücadele Bayırköyspor’da yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri değişti.Bayırköyspor’da 3 yıl boyunca başarılara imza atan ve başkanlık görevini yapan Ertan Ataç ın yerine Engin Gülfidan seçildi.Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Gülfidan,Serkan Akbal,Ömer Kaynak, Ali Şekerci,Erdi Atanç,Erkan Çakırlar, Salih Koç ve Tekin Dokuzlu oldu.

Yeni Başkan Gülfidan; “Yeni yönetimimiz hayırlı olsun mesajını ileterek, bu yolda öncelikle beni yalnız bırakmayan seyircilerimize ve yönetimimizde bulunan arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederim göreve yeni gelen arkadaşlarımıza başarılar dilerim desteğimiz her zaman devam edecektir.”dedi.Haber: Ali GEZER