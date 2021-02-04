Av yasağının kaldırılmasıyla Marmara Hamsisi Tezgahlardaki Yerini Aldı

Balık tezgahlarında yer almaya başlayan taze hamsilerin uzunluklarının 13 santimetreye kadar çıktığı görüldü.Hamsi avcılığına kapalı olan Marmara Denizi ‘nde yasağın kaldırılmasıyla avlanan Marmara hamsisi, kilogramı 25 ila 35 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yasağın kalkmasıyla denize açılarak ağlarını suya bırakan balıkçılar, sabah saatlerinde kilolarca hamsiyle limana döndü.

Uzunlukları 13 santimetreye ulaşan hamsiler, balık tezgahlarında kilogramı 25 ila 35 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

-“Yasağın kalkması tezgahlara hemen yansıdı”

Bölgemizdeki balıkçılar , hamside av yasağının kalkmasının tezgahlara hemen yansıdığını söyledi.

Düne kadar buzhane hamsisi sattıklarını, bugün taze hamsinin gelmeye başladığını anlatan balıkçı tezgahtarları , “Hamsi çok güzel. Şu anda Marmara hamsisinin yağ oranı çok yüksek. O yüzden bu dönemde daha fazla tercih edilmesi gerekir.” diye konuştu.

Balıkçı tezgahtarları , insanlarda Karadeniz hamsisinin daha iyi olduğuna ilişkin bir algı olduğuna işaret ederek, “Karadeniz hamsisi şubat ayında yağını bırakır. Marmara hamsisi ise tam tersine bu dönemde yağlanır. O bakımdan şu andaki hamsi lezzetle yenilebilecek kalitede.” dedi.

“Hamsiyi şu anda 25 lira ile 35 lira bandında satıyoruz. Biraz daha iri olanları 40 liradan satıyoruz. Diğer balıkların fiyatları da havalar düzeldikçe düşecek.” bilgisini veren ? balıkçı tezgahtarları hamside av yasağı uygulamasını çok doğru bulduğunu, her sezon yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN