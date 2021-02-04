AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI “GELİBOLU’YA TOPLAM YATIRIMIMIZ TOPLAM 54 MİLYON TÜRK LİRASIDIR”

CHP’li il genel meclis üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Öner’in yazılarına karşılık geçtiğimiz günlerde yazılı ve görsel basında Ak Parti İlçe Başkanlığı bir takım açıklamalarda bulundu.Buna göre yaptıkları a çıklamada;Geçtiğimiz günlerde yazılı ve görsel basında bir takım açıklamalarda bulunan CHP’li il genel meclis üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Önerin yazısını hayret ve hicabla okudukNeresinden bakarsanız bakın iftira ve çirkinlikler ile dolu olan bu yazıya doğruları ve gerçekleri yazarak cevap vermek ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.
Öncelikle demokrasimizin ilk halkası ve temel taşı olan muhtarlarımıza ve Yüce Türk Halkımıza diz çökmek ve yalvarmak gibi çirkin tabirlerin kullanılması, Devletimizin Valisi’ne alaycı sözler sarf edilmesi ve kayyum benzetmesi yapılması hiç yakışık olmamıştır.
Kendilerinden bu hatalarını görmelerini ve özür dilemelerini bekliyoruz.
Kayyumun nerelere ve ne şartlarda atandığını dikkatle hatırlatmak isteriz!
Bizler hem 18 yıllık iktidarımızda hem de yerel yönetimdeki görevlerimiz de hiçbir ayrım yapmadan vatandaşımızın bizlere yüklediği sorumluluk çerçevesinde hareket ederek hizmet etmiş ve etmeye de devam edeceğiz.
Bizler Devlet terbiyesi görmüş Devlet büyüklerimize her zaman yakışır hal ve hareketlerde bulunarak halkımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz.
Hamdolsun ki görev süremiz de ve görevimiz bittiği zamanda da başımız dik alnımız Ak bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.
Bizim için AK Parti’ye oy veren de vermeyen de birdir bizim için her muhtarımız her vatandaşımız aziz ve kıymetlidir.
Chp li il genel meclisi üyeleri yazılarında beni 2 kez çağırdıklarını ve birlikte hareket etmeyi teklif ettiklerini söylemişlerdir
Şahsımı sadece bir kez arayarak önceden belirledikleri kağıda döktükleri planlamalarını göstermişler ve alaycı bir üslüpla nasıl güzel mi diye sormuşlardır
Kibrin ve samimiyetsizliğin karşısında söylenecek tek söz güzel olmuş demektir.
Sizlere tek cevabımız hiçbir ayrım gözetmeksizin yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar olacak ve bunun cevabını da sizin çirkin tabirinizle diz çökmeyen yalvarmayan halkımız verecektir.
Sayın valimiz hazırlamış olduğunuz bütçe taslağında hiçbir keşif proje yaklaşık maliyet hesabı yapılmadığını adalet ve eşit dağılım ilkelerine uyulmadığını görmüş ve düzeltilmesi için meclise iade etmiştir.
Sizlerde çoğunlukta oldunuz mecliste bu hataları düzeltmek yerine inadına aynı şekilde oylayarak Vali bey’e gönderdiniz.
Bakın bu işler inatla ben bilirimle meclisi önerge yağmuruna tutmakla oylamalarda sol yumruk kaldırmakla olmuyor beyler.
Devrim Halka hizmetle olur!
Bu arada 10 yıldır ben yapacağım diyerek halkımızı oyalayan Sayın Özacar’ın sonunda yapamıyorum diyerek özel idareye devrettiği iskele inşaatını gelin birlikte gezelim, 5 yıl değil 22 ayda ne aşamaya gelmiş gözlerinizle görün
Doğalgaz olayına hiç girmiyorum bile Sanatçımız Haluk Levent konuyu yakından takip ediyor
22 ay demişsiniz ya ben de sizlere çok geriye gitmeden 22 ay boyunca Gelibolu merkeze ve köylerimize kazandıklarımızı yazayım.
Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu
10 milyon TL
Yeni Feribot İskelesi
21 milyon TL
Mevcut İskele Tadilatı ve ilave Rampa Yapımı
3,5 milyon TL
Fen Lisesi
10 milyon TL
Okul Güçlendirmeleri
2,5 milyon TL
Okullara Yardımlarımız
400 bin TL
Merkez Toplam Yatırımımız
47 milyon TL
Ayrıca Tomografi cihazı ve 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi
Köylerimiz
Yülüce Köyü kanalizasyon altyapısı
700 binTL
Sütlüce Köyü parke taş
35 bin TL
Fındıklı Yeniköy kavaklıtepe yolu 3 kilometre
650 binTL
Demirtepe köyü su deposu yapımı
150 bin TL
Sütlüce Köyü jandarma karakolu işleri
205 bin TL
Fındıklı köyü parke taş
45 binTL
Güneyli Köyü asfalt işi 1.6 kilometre
200 bin TL
Fındıklı Yeniköy arası asfalt 3.5 kilometre
350 bin TL
Yol bakım şantiye binası bakım onarım
100 bin TL
Fındıklı ve bolayır köyleri parke taş
180 bin TL
Güneyli Köyü içme suyu şebeke hattı
250 bin TL
Köy yolları bakım onarım
960 bin TL
Değirmendüzü Köyü içme suyu deposu
155 bin TL
Bayırköy ve Güneyli halı sahaları
500 bin TL
Muhtarlarımıza bakım ve onarım nakdi yardım
370 bin TL
Köylerimize toplam
4 milyon 850 binTL
Evreşe beldemize sentetik futbol sahası tribün ve soyunma odaları
2.5 milyon TL
22 ay boyunca Gelibolu’ya toplam yatırımımız
54 milyon Türk lirasıdır.”açıklamasında bulundular.Haber: Caner AKŞİT
AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI “GELİBOLU’YA TOPLAM YATIRIMIMIZ TOPLAM 54 MİLYON TÜRK LİRASIDIR”
CHP’li il genel meclis üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Öner’in yazılarına karşılık geçtiğimiz günlerde yazılı ve görsel basında Ak Parti İlçe Başkanlığı bir takım açıklamalarda bulundu.Buna göre yaptıkları a çıklamada;Geçtiğimiz günlerde yazılı ve görsel basında bir takım açıklamalarda bulunan CHP’li il genel meclis üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Önerin yazısını hayret ve hicabla okudukNeresinden bakarsanız bakın iftira ve çirkinlikler ile dolu olan bu yazıya doğruları ve gerçekleri yazarak cevap vermek ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.