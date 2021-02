AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI “GELİBOLU’YA TOPLAM YATIRIMIMIZ TOPLAM 54 MİLYON TÜRK LİRASIDIR”

CHP’li il genel meclis üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Öner’in yazılarına karşılık geçtiğimiz günlerde yazılı ve görsel basında Ak Parti İlçe Başkanlığı bir takım açıklamalarda bulundu.Buna göre yaptıkları a çıklamada;Geçtiğimiz günlerde yazılı ve görsel basında bir takım açıklamalarda bulunan CHP’li il genel meclis üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Önerin yazısını hayret ve hicabla okudukNeresinden bakarsanız bakın iftira ve çirkinlikler ile dolu olan bu yazıya doğruları ve gerçekleri yazarak cevap vermek ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Öncelikle demokrasimizin ilk halkası ve temel taşı olan muhtarlarımıza ve Yüce Türk Halkımıza diz çökmek ve yalvarmak gibi çirkin tabirlerin kullanılması, Devletimizin Valisi’ne alaycı sözler sarf edilmesi ve kayyum benzetmesi yapılması hiç yakışık olmamıştır.

Kendilerinden bu hatalarını görmelerini ve özür dilemelerini bekliyoruz.

Kayyumun nerelere ve ne şartlarda atandığını dikkatle hatırlatmak isteriz!

Bizler hem 18 yıllık iktidarımızda hem de yerel yönetimdeki görevlerimiz de hiçbir ayrım yapmadan vatandaşımızın bizlere yüklediği sorumluluk çerçevesinde hareket ederek hizmet etmiş ve etmeye de devam edeceğiz.

Bizler Devlet terbiyesi görmüş Devlet büyüklerimize her zaman yakışır hal ve hareketlerde bulunarak halkımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz.

Hamdolsun ki görev süremiz de ve görevimiz bittiği zamanda da başımız dik alnımız Ak bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Bizim için AK Parti’ye oy veren de vermeyen de birdir bizim için her muhtarımız her vatandaşımız aziz ve kıymetlidir.

Chp li il genel meclisi üyeleri yazılarında beni 2 kez çağırdıklarını ve birlikte hareket etmeyi teklif ettiklerini söylemişlerdir

Şahsımı sadece bir kez arayarak önceden belirledikleri kağıda döktükleri planlamalarını göstermişler ve alaycı bir üslüpla nasıl güzel mi diye sormuşlardır

Kibrin ve samimiyetsizliğin karşısında söylenecek tek söz güzel olmuş demektir.

Sizlere tek cevabımız hiçbir ayrım gözetmeksizin yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar olacak ve bunun cevabını da sizin çirkin tabirinizle diz çökmeyen yalvarmayan halkımız verecektir.

Sayın valimiz hazırlamış olduğunuz bütçe taslağında hiçbir keşif proje yaklaşık maliyet hesabı yapılmadığını adalet ve eşit dağılım ilkelerine uyulmadığını görmüş ve düzeltilmesi için meclise iade etmiştir.

Sizlerde çoğunlukta oldunuz mecliste bu hataları düzeltmek yerine inadına aynı şekilde oylayarak Vali bey’e gönderdiniz.

Bakın bu işler inatla ben bilirimle meclisi önerge yağmuruna tutmakla oylamalarda sol yumruk kaldırmakla olmuyor beyler.

Devrim Halka hizmetle olur!

Bu arada 10 yıldır ben yapacağım diyerek halkımızı oyalayan Sayın Özacar’ın sonunda yapamıyorum diyerek özel idareye devrettiği iskele inşaatını gelin birlikte gezelim, 5 yıl değil 22 ayda ne aşamaya gelmiş gözlerinizle görün

Doğalgaz olayına hiç girmiyorum bile Sanatçımız Haluk Levent konuyu yakından takip ediyor

22 ay demişsiniz ya ben de sizlere çok geriye gitmeden 22 ay boyunca Gelibolu merkeze ve köylerimize kazandıklarımızı yazayım.

Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu

10 milyon TL

Yeni Feribot İskelesi

21 milyon TL

Mevcut İskele Tadilatı ve ilave Rampa Yapımı

3,5 milyon TL

Fen Lisesi

10 milyon TL

Okul Güçlendirmeleri

2,5 milyon TL

Okullara Yardımlarımız

400 bin TL

Merkez Toplam Yatırımımız

47 milyon TL

Ayrıca Tomografi cihazı ve 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi

Köylerimiz

Yülüce Köyü kanalizasyon altyapısı

700 binTL

Sütlüce Köyü parke taş

35 bin TL

Fındıklı Yeniköy kavaklıtepe yolu 3 kilometre

650 binTL

Demirtepe köyü su deposu yapımı

150 bin TL

Sütlüce Köyü jandarma karakolu işleri

205 bin TL

Fındıklı köyü parke taş

45 binTL

Güneyli Köyü asfalt işi 1.6 kilometre

200 bin TL

Fındıklı Yeniköy arası asfalt 3.5 kilometre

350 bin TL

Yol bakım şantiye binası bakım onarım

100 bin TL

Fındıklı ve bolayır köyleri parke taş

180 bin TL

Güneyli Köyü içme suyu şebeke hattı

250 bin TL

Köy yolları bakım onarım

960 bin TL

Değirmendüzü Köyü içme suyu deposu

155 bin TL

Bayırköy ve Güneyli halı sahaları

500 bin TL

Muhtarlarımıza bakım ve onarım nakdi yardım

370 bin TL

Köylerimize toplam

4 milyon 850 binTL

Evreşe beldemize sentetik futbol sahası tribün ve soyunma odaları

2.5 milyon TL

22 ay boyunca Gelibolu’ya toplam yatırımımız

54 milyon Türk lirasıdır.”açıklamasında bulundular.Haber: Caner AKŞİT