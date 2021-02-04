ÖZACAR DOĞALGAZ İLE İLGİLİ SON KEZ AÇIKLAMA YAPTI

2021 yılının ikinci meclis toplantısı dün yapıldı.Başkan Mustafa Özacar meclis toplantısını saygı duruşu ve yoklama ile açtıktan sonra Gelibolu’da ses yaratan doğalgaz konusuna bir kez daha açıklama getirerek başladı.Özacar; “

Doğalgazın Gelibolu’ya gelmesi için gerekli çalışmaları başlattık.Defalarca belirttiğimiz gibi özellikle bir meclis öncesi , tüm konuları ve maddeleriyle birlikte açıklamamıza rağmen aynı konu politika yapacağız diye defalarca çarpıtılarak gündeme yansıtılmaya çalışılıyor.Tüm Gelibolu Halkı biliyor ki bunlar günü birlik politikanın ifade biçimleridir diyoruz.Bizlerde bu anlayışla, bu ifadeleri olabildiğince hoş karşılamaya çalışıyoruz ama doğru olmayan beyanları da kabul etmediğimizi buradan birkez daha söylemiş olalım.Aldığımız bilgilere dayanarak 2022 yılında Gelibolu’ya doğalgaz gelecek diye söyledik bize ifade edilenler buydu.Bununla ilgili çalışmalarımızı bugüne değin yaptık.Hala yapmaya devam ediyoruz, bizim görevimiz bu.Bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın yalnız bu çercevede olabileceği gibi olabildiğince hoş görü herkesin anlayacağı bir dilde anlatmaya çalışırken kimi arkadaşlar kendilerine yönelik etkinlik düzenleyerek bu olaya sözde katkı sağlamaya çalışıyorlar, o onların bileceği iş. O konuda birşey yok.Burada ne konuştuysak hem Gelibolu Halkına hem de kendilerine birebir tekrarladık. Ancak zaman zaman hoş olmayan ifadeler var. Biz bu ifadeleri çok dikkate almak istemiyoruz çünkü o seviyeye inmek istemiyoıruz.”şeklinde açıklmalarda bulundu.

Özacar gündem maddelerine girmeden önce kapalı pazaryerinin kamulaştırma işlemlerinin devam ettiğini bu konudaki çalışmalarını ivedilikle sürdürdüğünü belirtti.Hemen ardından Fenermeydanı projesinin de çalışmalarının sürdürdüğünü belirtti.Bayraklı Baba Türbesi restarasyon çalışmalarının Gelibolu Belediyesi’ne ait olması için Kaymakamlıktan gerekli izni istediğini de belirtti.Aynı zamanda Millet Bahçesi yapım isteğinin de geri çevrildiğini de toplantı esnasında açıklamalarla anlattı.

Toplantı gündemin 2. maddesi olan şehir içi minibüs vize harçlarının ertelenmesinin talebi oy birliği ile kabul edildi.Özacar, pandemi dönemi boyunca belediye dükkanlarının kiracı esnaflarından da kira almadıklarını bir kez daha yineledi.

Gündemin 3.maddesi Norm Kadro değişikliğiydi.(Unvan Değişikliği Kademe) bu madde de oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi Muhtarlık Müdürlüğünün Çalışma yönetmeliğinin oy birliği ile kabul edilmesiydi.

Gündemin 5.maddesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği de oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi olan Camikebir Mahallesi Ada: 441, Parsel:53 İmar Plan Değişikliği maddesi ise İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 8. Maddesi H17A9B3C Paftası İmar Plan Değişikliği de İmar Komisonuna havale edildi.

Gündemin 9. Maddesi ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne Müdürlerin kullanabilmesi için 3 adet çift kabinli araç alımı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan 10. maddede ise 26 Kasım Parkı İşletmesinin Gelibolu Belediyesi Kent Hizmetlerine devredilmesi konusunun oy birliği ile kabul edilmesiydi.

Bir sonraki meclis toplantısı 4 Mart 2021Perşembe günü saat 15:00’te oy birliği ile belirlendi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN