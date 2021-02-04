Kaymakam Kılınçkaya’ dan Akbulut Ailesi’ne Geçmiş Olsun Ziyareti

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya ilçemizde ikamet eden Sezer Akbulut ve eşini ziyaret etti.

Sezer Akbulut , eşi ve çocukları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya , Akbulut ailesinin istek ve taleplerini dinledi.

Akbulut ailesi Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya’ nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.Haber: Ali GEZER