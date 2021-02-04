Nalbant’tan Çiçekçi Esnaflarına Açıklama

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar oDası Başkanı Ahmet Nalbant çiçekçi esnaflarına açıklamalarda bulundu.Buna göre Nalbant;”Çicekçi Esnafımızın Dikkatine ;

Icisleri Bakanliginin 03/02/2021 tarihinde yayınlamış oldugu genelge kapsaminda 14 Subat nedeniyle talepte yaşanılacak yoğunluk göz önünde bulundurularak çicek satisi yapan işyerlerinin sokağa çıkma kısıttlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü saat 20:00-24:00 saatleri arasinda evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10:00-17:00 saatleri arasinda müşterilere is yerinde ve 10:00-24:00 saatleri arasinda evlere servis şeklinde hizmet sunmasi uygun görülmüştür”şeklinde açıklamalarda bulundu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN