ALTUNAY “ACİLEN MESLEK OKULLARINA İHTİYACIMIZ VAR “

Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanı A.Tamer Altunay basın açıklamasında bulundu. Altunay açıklamasında;”

Ülkemizde yüzlerce yüksek okulumuz var, ama mezun olduktan sonra milyonlarcası iş sıkıntısı çekiyor.

Çünkü birçoğunun alt yapısı yok. Yüksek okulda aldıkları eğitimle piyasada iş bulmak herhangi bir çıraklık, ustalık eğitimi almadıkları içinde bir işletme, dükkan açma şansları da olmuyor. Durum böyle olunca da hem o nesil mağdur oluyor, hem de alt yapıdan elaman yetişmediği için de sanayi sektörü, alt yapısı olan vasıflı elaman bulamadığı birçok meslek gurubu tükenme noktasına geliyor.

Şimdi birazda Gelibolu’ daki sorunumuzdan bahsedeyim;

Çıraklık eğitim merkezimiz var. Okul yöneticilerimiz öğrenci bulabilmek için çok çabalıyorlar fakat yeterli öğrenci bulamıyorlar. Genelde gelenler emlakçı, galerici, berber. Maalesef motor, mekanikçi, marangoz, torna tesviye, kaporta boya ve buna benzer başvuru yok denecek kadar az. Ne çırak ne kalfa nede usta yetişmiyor. Bu durum böyle olunca şu an bu meslek gurubu sadece eskiden gelen yaşlı neslin elinde kalmış durumda.

Gelibolu da yaşayan herkes görüyor ki inanılmaz bir araç yoğunluğu, iş makinesi, inşaat sektöründe artış var. Fakat; bu sektörde çalışacak yetişmiş eleman sıkıntısı var. Bu sorun yarın böyle giderse katlanarak sürecek. Halkımız hizmet almakta zorlandığı için rekabet şansı olma durumu olmadığı içinde, pahalıya hizmet alacak.

Yıllardır sanayimizde yöneticilik yapan bir kimliğe sahip olduğum bir sosyal sorumluluk olarak da başta anne ve babalara sesleniyorum; lütfen çocuklarınızı mesleki okullara, çıraklık eğitimine yönlendirin. Bu aşamadan sonra yine yüksek okullara gidebilirler. Ancak ellerinde zanaatı ve pratik olarak aldıkları eğitimle kesinlikle iş sıkıntısı çekmeyecekler, hatta gerçek hayatı daha çabuk göreceklerdir.

Devletimize sesleniyorum; çeşitli meslek guruplarına elaman yetiştirecek, mesleki okullara ciddi ihtiyaç var. En azından normal orta eğitime seçmeli ders olarak konulması bile büyük fayda sağlayacaktır. Yoksa bakkallık esnafının bittiği, bütün işin marketlere geçtiği gibi meslek işlerinin de tükeneceği, tüm işin büyük servislere dönüşeceği zamanlar çok yakın. “dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN