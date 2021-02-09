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Halk Pazarında Yoğunluk Vardı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dün ilçemizde kurulan halk pazarında yoğunluk oluştu.Pazarın en yoğun giriş-çıkışlarında zabıtalar görev aldı.Maske kontrolü yapan ekipler, maskelerini takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan, vatandaşların maske taktıkları fakat yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyamadıklarını görüldü.
Pazarcı esnafı dün pazarda yoğunluk olduğundan dolayı mutluydular ve ürünlerinin satışını rahatlıkla gerçekleştirdiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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