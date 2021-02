“GELİN HEP BİRLİKTE ANKARA’YA EPDK’YA GİDEREK DOĞALGAZ GAZ SORUNUNU ÇÖZELİM”

Ak Parti Grubu doğalgaz sorununa çözüm amaçlı bir açıklamada bulundu.Açıklamalarında; Geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisinde tekrar gündeme gelen doğalgaz meselesi ile ilgili olarak AK Parti Grubu olarak bazı açıklamalarda bulunmak istiyoruz.

Öncelikle, şehrimizin en önemli sorunlarından olan ve bugünlerde her türlü platformda dile gelen, sosyal medya ve sahada imza kampanyaları düzenlenecek boyuta varan çalışmaları yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz.

Bizler Gelibolu menfaatleri söz konusu olduğu zaman tüm STK larla ve sivil insiyatif kurullarıyla beraber çalışmaktan keyif duyar, her zaman onların fikirlerini önemser ve hep birlikte hareket etmekten kıvanç duyarız.

Güzel İlçemiz için bizler Yönetimimiz ve Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte her zaman ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Fakat Belediye Başkanımız Sayın Öczacarı’ın

” Kimi arkadaşlar etkinlik düzenleyerek katkı sağladıklarını düşünüyorlar onların bileceği iş biz o seviyeye inmeyeceğiz, herkesin bakış açısı anlama kapasitesi ayrıysa söyleyecek bir şeyimiz yok. “

İfadeleri eleştiriye ve kurulan platformların iyi niyet çabalarına karşı ne kadar uzak ve alaycı gözle baktığını bir kez daha bizlere göstermiş oldu.

Sayın Özacar, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’ın kongredeki konuşmalarını da iyi dinlememiş sanırım.

Grup Başkanvekilimiz konuşmasında,

” Altyapı çalışmalarınızı yapın, Kaymakamımız, Belediyemiz kim varsa gelsinler EPDK ya bu kararı aldıralım en geç 2022 yılında bizde Gelibolu muza doğalgaza kavuşturalım demişti. “

Bizde burdan bir kez daha sesleniyoruz siyaset üstü ve Gelibolumuzun kanayan bu yarası için gelin hep birlikte Ankara’ya gidelim.

Randevu verildiği zaman tüm vekillerimizi ziyaret ederiz diyen Sayın Özacar,

Peki şimdi size soruyoruz

Geçtiğimiz Ağustos ayında tüm Belediye Başkanlarımız Çanakkale’de toplandığında siz neredeydiniz?

Her fırsatta Çanakkale’nin derdi bizim derdimiz, hizmette ayrım yapmıyoruz diye açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’ın davetine niye icabet etmediniz.

Ülgür Gökhan dahil olmak üzere tüm Belediye Başkanlarımızın katıldığı kentimizin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya neden katılmadınız?

Bizlerde sizin gibi artık bu konuda polemiğe girmek istemiyor bir an önce çözüme kavuşmak istiyoruz.

Sizlerde artık halkımızın sözlerine kulak vererek bu inadınızdan vazgeçin hep birlikte bu sorunun çözüme kavuşturalım.”dediler.

Haber: Caner AKŞİT