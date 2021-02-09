Yalancı Bahara Aldanan Ağaçlar Çiçek Açtı

Türkiye genelinde bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde ortalama sıcaklıklar nisan ayı hariç mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti ve 2020 yılı en sıcak yıllardan biri olmaya adaydı.İlçemiz fener meydanında ve köylede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle bazı ağaçlar Şubat ayının başlarında “yalancı bahara” aldanarak çiçeklenmeye başladı.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN