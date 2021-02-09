Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü

Hamsi avı kısıtlamaları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Bu gelişmenin ardından hamsiler tekrar tezgahlara geri döndü. Hamsi fiyatları av yasağının kalkmasıyla yarı yarıya düştü.İstanbul’un doğusundan Kocaeli sınırına kadar uzanan alan, uygulanan kısmi hamsi yasağının ardından yeniden avlanmaya açıldı. Yasaklar neticesinde boyu 12 cm’ye ulaşan hamsi, 25-30 TL arasında alıcı buluyor.

Karadeniz’de bulunan hamsilerin avlanabilir boyun altında olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırlarında kısmı hamsi yasağı getirilmişti. 8 Ocakta başlayan yasak geçtiğimiz günlerde son bularak avlanmaya başlanılmıştı. Yaklaşık bir aydır avlanmayan hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü. Normalde ortalama 9 cm uzunluğunda olması gereken hamsinin 12 santime ulaştığı görüldü. Kilosu 25-30 TL arasında değişen hamsilere vatandaş da ilgi gösteriyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN