DEVA PARTİSİ GELİBOLU KURUCU İLÇE BAŞKANI BELLİ OLDU

DEVA Partisi Gelibolu Kurucu İlçe Başkanı Cem Zorlu oldu. Zorlu’ya mazbatasını DEVA Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Berkan Karaca verdi.Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Karaca, Zorlu’ya başarılar dileyerek, “Çanakkale’mizin doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla göz bebeği olan Gelibolu’muza teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Kurucu Heyetimizin takdiri ve Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan’ın oluruyla İlçe Başkanı olarak atanan Cem Zorlu’yu tebrik ediyor, güzel işlere imza atacağına gönülden inanıyorum. Gelibolu’muza, memleketimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“SORUMLULUK ALMA VAKTİ”

Gelibolu Kurucu İlçe Başkanı Cem Zorlu, göreve layık görülmesine ilişkin yaptığı açıklamada çok çalışacaklarını belirtti. Zorlu, şunları söyledi;

“Türkiye’mizin bu karanlık ve demokrasiden yoksun günlerinde, çözüm önerileri ve güçlü ekibi ile DEVA Partisi olarak, sebatkâr tavrımızla çalışmaya devam edeceğiz. Şahsımı DEVA Partisi Gelibolu İlçe Başkanı olarak görevlendiren başta Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan olmak üzere İl Başkanımız Sn. Berkan Karaca ve kurucu heyete teşekkür ediyor, Gelibolu’nun Devası hazır diyorum.”

CEM ZORLU KİMDİR?

1978 yılında Keşan’da doğdu. Aslen Gelibolulu olan Zorlu, ailesinin resmî görevi nedeniyle İlk ve ortaokul eğitimini Edirne’de tamamladı. Daha sonra ailesinin tekrar Keşan’a tayin olması üzerine liseyi Endüstri Meslek Lisesi’nin Elektrik bölümünde tamamladı. 2000’li yıllarda ticarete atılan Cem Zorlu, 2015 yılından beri Gelibolu’da ikamet etmektedir. Beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Zorlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Merkezi