MHP İLÇE BAŞKANI BÜYÜKZÖNGÜR’DEN 52.YILDÖNÜMÜ MESAJI

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür MHP’nin 52.yıldönümünde mesaj yayınladı.Büyükzögür mesajında; “Bugün 8/9 Şubat MHP ‘nin doğum günü. Yüce TÜRK milletinin özlemlerini gidermek için CKMP’nin 8-9 Şubat 1969’da Adana’da düzenlediği Olağanüstü Büyük Kongresi’nde delegelerin büyük desteğini alan “Milliyetçi Hareket Partisi”adı kabul edilmiştir. Büyük Kongreden sonra toplanan ilk genel idare kurulunda partinin amblemi “Üç Hilâl” olarak kararlaştırılmış ve aynı toplantıda MHP Gençlik Kolları için de “Hilâl içinde Kurt” amblemi benimsenmiştir. Türk Milliyetçiliğinin Partileşme Süreci. İlham kaynakları Orhun kitabelerine kadar uzanan Türk milliyetçiliği anlayışının modern fikir hareketi hüviyeti kazanması, 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. Türk milliyetçiliğinin bir kadro ve fikir partisi yapısına dönüşerek siyasî hayatımızdaki güzide yerini alması ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin doğup gelişmesiyle mümkün olmuştur. Başka bir ifadeyle, Türk milletinin hürriyet, bağımsızlık ve gelişme mücadelesiyle iç içe giden milliyetçilik, Ülkücülerin Başbuğ’u Alparslan Türkeş’in liderliğinde teorik ve pratik bir bütünlüğe kavuşmuştur. İşte bu bütünün ürünü Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Böylece Türk milliyetçiliğinin partileşmesi ve dolayısıyla demokratik sisteme siyasî bir organizasyon olarak da katılması Milliyetçi Hareket Partisi’yle birlikte gerçekleşmiştir. Bundan sonraca Milliyetçi ülkücü Hareket sonsuza kadar yüce TÜRK Milletinin emrinde bu vatanın teminatı olmaya devam edecektir.”mesajını verdi.Haber: Caner AKŞİT