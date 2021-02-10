Sanayi İşletmelerinin Dikkatine!

Yıllık İşletme Cetvelileri verilecek, unutmayın..

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5.maddesi gereğince Sanayi Sicil Belge Sahibi Sanayi İşletmelerinin 2020 yılına ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini her yılın ilk 4 ayı içerisinde (1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında) verme zorunluluğu bulunduğu ile ilgili olarak sanayi kuruluşlarının Valilik İmza Yetkileri Yönergesinin 2’nci bölüm 24.maddesi gereğince Sanayi Odaları Kaymakamlıklar ve İş Adamları STK’ları uyarılarak bu faaliyet bilgilerinin işletme cetvellerini mutlaka 30 Nisan 2021 tarihine kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2020 yılına ait yıllık işletme cetvelii vermeyen, Sanayi Sicil Belgelerine sahip işletmeler hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun ilgili maddeleri gereğince 1730,00 TL (Bin Yedi Yüz Otuz Türk Lirası) para cezası uygulanacağı bildirildi. Haber : Recep YÜZÜAK