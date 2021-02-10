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BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI 8 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8-26 Şubat’ta alınacak. “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021” yayımlandı.
5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00’da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat’ta alınacak.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.
Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.
Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata “www.meb.gov.tr” ve “odsgm.meb.gov.tr” adreslerinden ulaşabilecek.

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