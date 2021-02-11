KARAYOKUŞ’TA EV YANGINI

İlçemizdeki Karayokuş mevkiinde geçtiğimiz akşam üç katlı bir binada yangın çıktı.

Geçtiğimiz akşam gece 01.00 sularında başlayan yangında itfaiyeye haber verildi.İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yok fakat binada oldukça hasar olduğu bildirildi.

Yangının çıktığı binada emniyet ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN