GELİBOLU TSO’DAN ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla temin edilen 60 adet klavyeli tablet, Gelibolulu öğrencilere ulaştırılmak üzere dün Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.Gelibolu TSO Başkanı Bülent Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Dilek Uysal ve Ebru Oktaykaan ile TSO Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak dün İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’ya

60 adet klavyeli tableti teslim etti. TOBB ve Gelibolu TSO’nun katkılarıyla, ilçemizde uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını belirten Gelibolu TSO Başkanı Bülent Çetin, yaptığı konuşmada; “İlçemizde online eğitim için tablet ihtiyacı olan öğrencilerimize destek verme kararı almıştık. Almış olduğumuz kararı bugün itibariyle yerine getiriyoruz. Klavyeli tabletlerimizi İlçe Milli Eğitim Müdürümüze takdim ediyoruz. Bugün itibariyle Gelibolu TSO olarak 60 adet klavyeli tablet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edildi ve öğrencilerimize dağıtımı gerçekleştirilecek.

Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı koyan başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve tüm Gelibolu TSO üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Zor dönemde özellikle öğrencilerimizin sıkıntı yaşadığı, eğitim almakta problemlerle karşı karşıya kaldığı dönemde bizim de eğitim anlamında bir nebze faydamız olur diye düşünüyoruz. İnşallah bu süreci de hep beraber atlatacağız” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, TSO’nun tablet desteğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN