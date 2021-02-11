TÜRKMEN AİLESİ’NİN ACI GÜNÜ

İlçemizin 60 yıllık esnaflarından, Faik Türkmen Hakk’ın rahmetine kavuştu.

İlçemizde birçok işyerinin kurucusu da olan Faik Türkmen Türkiye çapında meşhur olan Ege ve Akdeniz’de dört yüzden fazla şubesi bulunan Romma Dondurmalarının Kurucusu idi.

Türkmen Kuyumculuk ve Hilton Otel’inin de sahiplerinden olan Faik Türkmen ‘in ani ölümü ilçe esnaflarını da, çalışanlarını da,dostlarını da, ailesini de üzdü.

Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. BÜYÜK ZAFER GAZETESİ