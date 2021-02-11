Meteorolojik Uyarı

Meteorolojik uyarıya göre; “ Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km7saat)şeklinde esmesi beklendiğinden

meydana gelebilecek çatı uçması baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç direk devrilmesi ,ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.”şeklinde uyarılarda bulunuldu. Haber: Caner AKŞİT