12 ULUSLARARASI SÖZLEŞME TBMM’DE KABUL EDİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda 12 uluslararası sözleşmenin onaylanmasına ilişkin Kanun Tekliflerinin kabul edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.Enerji, savunma sanayi, tarım, uluslararası taşımacılık ve serbest ticaret anlaşması alanlarında uluslararası sözleşmelerin kabul edildiğini ifade eden Turan; “Türkiye olarak uluslararası alanda etkinliğimizi, işbirliğimizi ve diğer ülkelerle ilişkilerimizi artıracak, ülkemize kazanımlar sağlayacak önemli uluslararası sözleşmelerimizi Gazi Meclis’te kabul ettik. Kendi içine kapanan değil, her platformda etkinliğini artıran, dünyada adından söz ettiren bir Türkiye hüviyetini daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji-madencilik, savunma sanayi iş birliği ve kültür alanlarında 3 anlaşma; Türkiye ve Gürcistan arasında uluslararası kombine yük taşımacılığı, demiryolu yük ve yolcu taşımacılığı ile Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde 3 anlaşma; Türkiye ve KKTC arasında enerji, Türkiye ve Kazakistan arasında askeri iş birliği, Türkiye ve Karadağ arasında savunma sanayi ve Serbest Ticaret Anlaşması alanlarında 2; Türkiye ve İsviçre arasında tarım, Türkiye ve Venezuela arasında vergi toplamda 12 uluslararası sözleşmenin onaylanmasına dair Teklifler kabul edildi. Haber Merkezi