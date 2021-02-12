Özacar’dan Belediye Başkanlarına Ziyaret

Özacar, İstanbul’un ilçeleri olan Şişli ve Büyükçekmece Belediye Başkanlarına ziyarette bulundu.

İlk ziyaretini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e gerçekleştirdi.Burada Gelibolu Belediyesi’ni ilgilendiren konularda temaslarda bulundu.Ardından Şişli’nin Belediye Başkanı Muammer Keskin’i makamında ziyaret etti. Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın da bulunduğu ziyarette, belediyelerin çalışmaları ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu. Haber : Ali GEZER