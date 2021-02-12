EMEKLİ 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ KADİR ALHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Alhan; Gelibolu ilçe kabristanlığında düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı Cenaze törenine Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninin ardından; Kaymakam Hakan Kılınçkaya merhum Kadir Alhan’ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.Haber: Hilal GEZER