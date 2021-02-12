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EMEKLİ 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ KADİR ALHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Alhan; Gelibolu ilçe kabristanlığında düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı Cenaze törenine Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.
Cenaze töreninin ardından; Kaymakam Hakan Kılınçkaya merhum Kadir Alhan’ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.Haber: Hilal GEZER

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