Zabıta Ekiplerinden Marketlere Fiyat Denetlemesi

Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğü’nün yazısına istinaden marketlerde fiyat denetimlerinde bulunan Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ilçemiz genelinde marketlere yönelik fiyat kontrol denetimleri gerçekleştirdi.Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçemizdeki marketlerde satışa sunulan ürünlerin etiketli olup olmadığını ve fiyat tarifelerini denetledi. Denetlemelerle ilgili olarak açıklama yapan Zabıta Ekipleri ; “Tüm işyerlerinde kanunen ürünlerin fiyatlarının görünecek yerde olması, etiketli şekilde satışa sunulması ve fiyat tarifesinin görülmesi gerekiyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğümüz tarafından fiyat ve etiket denetimleri sık sık gerçekleştiriliyor. Son olarak ilçe merkezindeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yapılan denetimlerde ürünlerini etiketsiz, fiyat göstermeksizin satışa sunanlara gerekli uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Bu tür denetimlerimiz halkımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için devam edecek” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN