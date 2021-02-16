İstanbul Bize Dokunur mu dersiniz?

2021 Yılına leyleği havada gören (!)Mustafa Özacar’ın

Çanakkale turlarını anlıyoruz, diyen mesai arkadaşları,İstanbul , Tekirdağ, İzmir gibi büyük şehirlerdeki gezilerinden de, Gelibolu’ya ne çıkacağını merakla bekliyorlar.

Gelibolu’da son 2 yılda araç parkını zenginleştiren Başkan, hemen hemen her birim amirinin altında birer makam (Hizmet) aracı vererek başarılı oldu. Çevremizdeki belediyelere bakınca gördüklerimizden bizde acaba Hasan Akgün’ün Gelibolu’ya bir kardeş belediye yapar da, bu kardeşliğin aşkına güzel bir hatıra bırakabilecek bir yatırıma imza atar mı diye bekliyoruz ama, şu ana kadar kayda değer bir plan, proje yok.

Geçtiğimiz hafta yine Büçükçekmece ‘ye giden başkan gazetelere yolladığı fotoğrafta yanındaki Şişli – Büçükçekmece Belediye Başkanlarıyla bir proje üzerinde çalışırken görünce ;

Haahh! Oluyor galiba bir şeyler ! dedim.

Büçükçekmece Belediye Başkanı Hasan Bey, İstanbul’da en çok seçim kazanan çok akıllı , kurnaz ve çalışkan bir muhteremdir.Ters paça kaptırıp sırt üstü gitmez.Nede olsa Balkan pehlivanıdır. Belkide Özacar, Hasan Bey’in projelerine katkı sağlıyordur, ben yanılmışımdır.Yalnız, ne yalan söyleyeyim..!

Ben Hasan Bey’in, Gelibolulu Mustafa Bey’e ciddi ve kalıcı bir eserle bugüne kadar dokunur diye bekledim.

Mesela Gelibolu’yu kardeş şehri yapabilirdi.Bu kardeşliğin göstergesi çok değişik iz bırakacak projeler sunabilirdi.Kısacası, bu uzun ve çok samimi dostluktan,ben hiçte 2.el bir araç veya iş makinası gibi basit bir beklentim yoktu, olmadı da..

İstanbul Belediyelerinin birçok Anadolu Belediyelerine neler yaptıklarını bir bilseniz, sizde benim gibi beklentilere girerdiniz.

Desene, lay- loy- lum, 2 tek rakı, bir dilim kavunmuş bu dostluk..! Belkide yanılıyorum..!

Gelibolu içindir önlerindeki devasa (!) proje…

Gelibolu’ya yapılcak olan her hizmet için keşke yanılan ben olsam…Gelİbolu’ da mezarlık bitti.Ölülerimizi 2 ay sonra gömecek yer yok..!

Maliye Hazinesine ait yerlerde ne çok Toki’ ye verilmiş.

Şehire 3 km yere Toki ev yaparsa araya kim gidip ev alacak..?

Maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi Başkanım..!

Özacar’ın 2 projesi var.İkisi de mehter marşıyla yürüyor.

Kimbilir, o da 2023’ümü hedefliyor..!

Önümüzdeki hafta:

“Gelibolu’da İmar Cinayetleri”

Tarih, Estetik, Yok Edildi,

Boş arsalar doldurulurken

Otopark, yeşil alanlar acımasızca…