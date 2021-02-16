KAYMAKAM KILINÇKAYA AK AİLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Hakan KIılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya ilçemizde ikamet eden Kadir Ak ve Hacer Ak’ı ziyaret etti.

Kadir Ak, eşi, kızı ve damadı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, Ak Ailesinin istek ve taleplerini dinledi.

AK ailesi Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya ‘ nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN