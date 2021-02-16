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Öner ve Sayın EvreşeKöylerini Dolaştılar

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ile Ali Rıza Sayın, dün Evreşe Bölgesindeki köyleri dolaşarak köylülerin kar yağışı sonrası sorunlarının olup, olmadığını araştırdılar.
CHP’den yapılan açıklamada•; “İki gün devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Korudağ altındaki köylerimizde bir sorun olup olmadığını, kar yağışı sonrası yolların durumları ile vatandaşlarımızın sorunlarının neler olduğunu tespite giden arkadaşlarımız gözlem ve tespitlerini yarın açıklayacaklar.”denildi.
Haber: Ali GEZER

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