TURAN: “ESKİ LAPSEKİ HAYAT BULUYOR PROJEMİZ İLÇEMİZE ÇOK YAKIŞACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve belediye çalışanları ile bir araya geldi. Başta Eski Lapseki’nin restorasyonu olmak üzere birçok konunun konuşulduğu toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Turan; “Lapseki tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Çanakkale’mizde öne çıkan bir merkez. Turizm için birçok fırsatı barındırıyor. Köprümüzün tamamlanmasıyla bambaşka bir Lapseki’yle karşılaşacağız. Lapseki’de birçok tarihi yapı var. Aslına uygun eski, tarihi Lapseki’yi ortaya çıkardığımızda hem ilçemiz bambaşka bir kimliğe kavuşacak hem de turizm açısından bir çekim merkezi olacak. Lapseki genel olarak sahili ile anılıyor; ancak içeride de önemli bir mirasa sahip.” dedi.

Eski Lapseki Hayat Buluyor Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Turan; “İlçemizde uzun zamandır çalışmalarını gerçekleştirilen, Tarihi Çınaraltı Meydanı, ‘Eski Lapseki Hayat Buluyor’ projemiz kapsamında yeniden restore edilecek. Eski Lapseki Hayat Buluyor Projemiz ile 25.000 m2 lik alanda sokak ve cephe iyileştirilmesi, 7 adet tescilli yapı, 1 adet park restorasyonu çalışmaları ile Tarihi Çınaraltı Meydanı’nın eski dokusu yeniden canlandırılacak. Proje Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Lapseki Belediyemiz tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Ödenek Bakanlığımız bütçesinde onaylandı, şu anda ihale sürecinde. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte şehrimizin tarihi dokusunu ortaya çıkaran projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bu kıymetli projede emeği geçen Lapseki Belediye Başkanımıza, destek veren herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Ziyarette AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, Belediye Meclis Üyeleri Metin Yılmaz, Beyti Doğan, Halil Ergin, Derya Doğan, Mustafa Kafadar, Muhsin Orhan, AK Parti Lapseki Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çırak ile Lapseki Belediye Başkan Yardımcıları Aynur Bozkurt ve Necdet Çelik yer aldı.Haber Merkezi