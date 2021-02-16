Milletvekili Adayı Değilim..!

Son günlerde çevredeki CHP’li Belediye Başkalarını ziyaret ederek karşılıklı bilgi ve hizmetler odaklı görüşmelerimiz üzerine çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Özacar;

Yapılacak olası bir seçimde kesinlikle milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.Bu gezilerin sadece kendisine yapılan kardeş Belediye Başkanlarının ziyaretlerine karşılık iadeyi ziyaret olduğunu, yapılan bazı hizmetlerin üzerinde karşılıklı fikir alışverişleri ile ilgili görüşmeler olduğunun bilinmesini istedi.

Özacar İstanbul Belediyelerindeki ziyaretlerine de değinerek, bu belediyelerle ilgili bazı hizmet alışverişlerimiz ve yardımlaşmalarımız var.Bunları da önümüzdeki hafta açıklayacağım.” dedi.

Başkan Özacar; “2021 yılında büyük hizmetlerimiz var. Allah nasip ederse bu hizmetlerin alt yapısı için 50 milyonluk yatırımlarımız için çalışıyoruz.2021 ve 2022 yılı Gelibolu Belediyesinin büyük hizmet yılı olacak.”dedi.

Bu konulardaki geniş açıklamaları ileriki haftalarda yapacağını söyledi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN