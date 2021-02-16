GELİBOLU BELEDİYESİ CAN DOSTLARIMIZI UNUTMADI

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçemizde , Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler sahil başta olmak üzere can dostlarımızı mama ve ekmekle besledi, kuşlar için çeşitli noktalara yem bıraktı.

Bu soğuk kış gününde sizler de kapınızın önüne bir kap mama bırakmayı unutmayın. Haber:Caner AKŞİT