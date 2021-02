Soğuk hava tezgah açtırtmadı

İlçemizde iki gündür yağan kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi görürken, pandemiden dolayı her Pazartesi kurulan halk pazarı ise soğuktan dolayı açılamadı. Bütün ülkeyi etkisi altına alan soğuk havanın ilçemizde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bütün ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava ilçemizde de etkisini sürdürüyor.İlçemizde gece hava sıcaklığı eksi 1 dereceyi gördü. Her Pazartesi günü kurulan halk pazarında ise pazarcılar tezgah açamadı. Pazarcı esnafları ; Her kış mevsiminde soğuk havalarda perişan olduklarını ve tezgah açamadıklarını belirtti.

İlçemizde başlayan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesinden dolayı esnafın tezgah açamadığını aktaran pazarcı esnafı; “Etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Gece sıfırın altında 1, gündüz ise 4-8 derece ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle haftalık pazartesi pazarı kurulamadı. Her hafta Pazartesi günleri kurulan halk pazarında sebze ve meyve satan esnafımız hem kimsenin bu soğukta pazara çıkmayacağını düşünerek, hem de satacakları meyve ve sebzenin donma ihtimaline karşı tezgah açmadı. Meteoroloji Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgilere göre soğuk havanın devam edeceği yönde oldu.”dedi.

Aşırı soğukların ürünleri dondurduğunu, birçok pazarcının bu yüz tezgah açmadığını kaydeden Pazarcı esnafları , açıklamalarında; Olumsuz hava şartlarının pazarcı esnafını olumsuz yönde etkilediğini bir kez daha vurguladı.

Pazarın kurulamaması üzerine vatandaşlar pazar alışverişlerini manav ve marketlerden yaptı.Böylelikle manavlarda ve marketlerde yoğunluk oluştu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN