BAYRAKLI BABA TÜRBESİ PROJESİ YERİNDE İNCELENDİ

Kaymakamı Hakan Kılınçkaya , Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ve teknik elamanlar ile birlikte, Bayraklı Baba Türbesi ile ilgili yeni yapılan proje hakkında yerinde incelemelerde bulundular. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ve teknik elemanlardan proje hakkında bilgi alan Kılınçkaya, ilçemiz adına güzel bir proje olacağını belirtti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN