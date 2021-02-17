GÜNCEL HABERLER 

BAYRAKLI BABA TÜRBESİ PROJESİ YERİNDE İNCELENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakamı Hakan Kılınçkaya , Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ve teknik elamanlar ile birlikte, Bayraklı Baba Türbesi ile ilgili yeni yapılan proje hakkında yerinde incelemelerde bulundular. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ve teknik elemanlardan proje hakkında bilgi alan Kılınçkaya, ilçemiz adına güzel bir proje olacağını belirtti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

ÖZACAR ÖLÜMÜNÜN 21.YILINDA AHMET TANER KIŞLALI’YI ANDI

buyukzafer 0

GÜNEYLİ KÖYÜ KOYUN LİMANI BELEDİYE EKİPLERİNCE TAHLİYE EDİLDİ

buyukzafer 0

Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal’in 132. Ölüm Yıldönümü

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.