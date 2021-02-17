Kaymakamlıktan Uyarı

Kaymakam Kılınçkaya yaptığı uyarı ile ölçü ve ölçü aletleri kullananları periyodik muayene ve damga vurdurmaları için çağırdı.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren Ölçü ve Ölçü Aletlerinin belli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulmasının zorunlu olduğunu açıklayan Kaymakam Kılınçkaya, süreleri dolmuş ölçü aletlerinin periyodik muayelerinin yaptırılması için Ölçü Aletleri Sahiplerince 1 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar beyannamelerini vermelerini istedi.

Bu konuda açıklamalar yapan Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve yaptığı açıklamada” Ellerinde tüm katı, sıvı, gaz her türlü ne ölçü aleti varsa 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar iş sahiplerinin beyanname vermelerini istedi.

Bu konuda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü başvuru yapılması gerektiğini hatırlattılar.

Haber: Caner AKŞİT