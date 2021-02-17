SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN RESTORAN VE KAFELERİN AÇILMASI İÇİN YENİ KRİTERLER

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafeler uzun bir süredir yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti verebiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın “Yerinde Karar” uygulamasıyla yeniden açılacak olan kafe ve restoranlara kapalı alanlarda oturmak için 45 dakika süre şartı ve müşteri kapasite sınırı geliyor.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan ve İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme içme yerleri sadece paket servis veya gel-al şekilde hizmet veriyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN YENİ FORMÜL

Tedbirler kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor. Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.

“YERİNDE KARAR”LA HER İL KENDİ KISITLAMASINI KALDIRABİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu salgın yönetiminde ‘Yerinde Karar’ dönemi ile birlikte her il veya ilçe kendi kısıtlamasını kaldırabilecek veya yeni kısıtlamaları uygulamaya koyabilecek.

1 MART’TA YENİ UYGULAMALAR BAŞLIYOR

1 Mart’tan itibaren bu kriterlere uyan illerde yasaklar gevşetilecek. Bu kararların alınmasında, o ildeki 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının yanı sıra, hastane kapasitesi, yoğun bakım yatak sayısı gibi kriterlere bakılacak.

KAPALI ALANLARDA YÜZDE 30, AÇIK ALANLARDA YÜZDE 50 KAPASİTE SINIRI

Kriterlere uyan illerde kafe ve lokantalar belli şartlarda açılacak. Lokantaların kapalı bölümlerinde yüzde 30, açık alanlarında yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilecek. Kapalı alanlarda oturmaya süre sınırı getirilecek.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre bu sürenin 45 dakikayı aşmayacağı ifade ediliyor. Uzmanlar süreyi daraltarak, virüsün bulaştırma ihtimalinin de düşürüleceğini dile getiriyor.

Haber Merkezi