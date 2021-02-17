Güneyli Köyü’nde greyderi kurtarma çalışmasında traktörler de kara saplandı

İlçemize bağlı Güneyli köyünde kar ve tipiden kapanan yolları açmak için bölgede çalışan özel bir şirkete ait greyder kara saplandı. Greyderi kurtarmak için bölgeye gönderilen 2 traktör de kara saplandı. Bölgede her üç aracı da kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. İlçeye bağlı Güneyli köyünde ise kapanan yolları açmak için bölgeye, özel bir şirkete ait iş makinası gönderildi. Bölgede küreme çalışması yapan iş makinası, bir süre sonra kara saplandı. İş makinesini kurtarmak için ise bölgeye 2 traktör gönderildi. Gönderilen traktörler de kara saplandı. Bölgede hem iş makinasını hem de iki traktörü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haber: Ali GEZER