GÜNCEL HABERLER 

Güneyli Köyü’nde greyderi kurtarma çalışmasında traktörler de kara saplandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Güneyli köyünde kar ve tipiden kapanan yolları açmak için bölgede çalışan özel bir şirkete ait greyder kara saplandı. Greyderi kurtarmak için bölgeye gönderilen 2 traktör de kara saplandı. Bölgede her üç aracı da kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. İlçeye bağlı Güneyli köyünde ise kapanan yolları açmak için bölgeye, özel bir şirkete ait iş makinası gönderildi. Bölgede küreme çalışması yapan iş makinası, bir süre sonra kara saplandı. İş makinesini kurtarmak için ise bölgeye 2 traktör gönderildi. Gönderilen traktörler de kara saplandı. Bölgede hem iş makinasını hem de iki traktörü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Kaymakam Kılınçkaya’dan Yeni Kararlar

buyukzafer 0

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADILAR

buyukzafer 0

Pazar Sayısının Üçe Çıkması Yoğunluğu Azalttı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.