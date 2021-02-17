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Dolandırıcılara Dikkat..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hala, “Polis, savcı, jandarmadan arıyoruz!” telefonlarına inanlar var.Geçtiğimiz hafta bir bayanı telefonla arayıp tehdit eden sahtekarlar, yaşlı bayanın 43 bin lirasını aldılar.
İki haftadır artan telefonlara inanılmamasını isteyen polis vatandaşlara seslenerek;
“Polis, savcı, jandarma kimseden para istemez.Lütfen yaşlılarınızı uyarınız.Böyle bir durumda derhal 155’i arayınız.”diyorlar.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; yaşlı anne, baba komşularınızda varsa yaşlılar onları lütfen uyarın, kendilerinden para istendiğinde ne yapacaklarını onlara öğretin, son günlerde ilçemizde bu ahlaksız, kalpazanlar çoğunlukla yalnız yaşayan bayanları arıyorlar.
İlçemizde, son 1 hafta içinde, 4 kişinin aranarak ve tehdit edilerek kendilerinden para istenmesine dikkat çeken polis yetkilileri artık bu konuda kimsenin hataya düşmesini istemiyoruz.Lütfen vatandaşlarımızda bu konuda titizlik göstererek ebeveynlerini komşu teyzelerini uyarsınlar.Kimsenin canı yanmasın.”dediler. Haber: Ali GEZER

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